Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur l’avenir de Martin Braithwaite !

Publié le 22 février 2020 à 19h00 par T.M.

Alors que Martin Braithwaite est un joueur du FC Barcelone que depuis quelques jours, en Catalogne, son transfert lors du prochain mercato estival serait déjà assuré. Explications.

A la recherche d’un joker médical pour pallier la blessure d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a étudié différentes pistes pour répondre à son besoin. Finalement, le club catalan a jeté son dévolu sur Martin Braithwaite, payant sa clause libératoire de 18M€. Avec les absences de Luis Suarez et Dembélé, le Danois va donc venir épauler Lionel Messi et Antoine Griezmann sur le front de l’attaque. Et bien que Braithwaite ait signé jusqu’en 2024 avec le Barça, son aventure en Catalogne ne devrait pas être aussi longue…

A peine arrivé, déjà vendu ?