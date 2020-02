Foot - PSG

PSG : Massimiliano Allegri s’enflamme totalement pour Leonardo !

Publié le 22 février 2020 à 0h15 par Th.B.

Alors que Massimiliano Allegri est pressenti pour remplacer Thomas Tuchel à la tête de l’effectif du PSG, l’entraîneur italien a dressé un portrait très flatteur au directeur sportif parisien.

De passage à Paris pour la promotion de son livre « Gagner c’est si simple » , Massimiliano Allegri a fait le tour des médias. Lui qui est sans club depuis son départ de la Juventus l’été dernier, l’entraîneur italien compterait prendre les rênes d’une nouvelle équipe une fois la saison en cours terminée. Directeur sportif du PSG, Leonardo apprécierait son profil et ferait de lui le potentiel successeur de Thomas Tuchel. Allegri a d’ailleurs exprimé tout le bien qu’il pense du directeur sportif parisien.

« En tant que dirigeant, il est l’un des plus jeunes, et l’un des meilleurs »