PSG - Polémique : Nasser Al-Khelaïfi menacé en interne ?

Publié le 21 février 2020 à 18h15 par A.C.

Après les échecs de ces dernières années, la position de Nasser Al-Khelaïfi au sein du Paris Saint-Germain semble s’être fragilisée.

Depuis le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain l’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi s’est plus discret. On en voit plus que très peu le président parisien, alors qu’il était très présent ces dernières années, dans les médias comme auprès de l’effectif. Certains observateurs ont d’ailleurs même parlé d’un possible départ, suite aux échecs en Ligue des Champions, les différentes polémiques frappant le vestiaire, mais surtout ses problèmes avec la justice.

Il n’a jamais été question d’un départ d’Al-Khelaïfi