PSG - Polémique : Nouvelle révélation troublante à 1M€ sur Nasser Al-Khelaïfi ?

Publié le 21 février 2020 à 15h15 par G.d.S.S.

Selon la presse anglaise, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi aurait convaincu la FIFA se retirer la plainte à son encontre contre un énorme dédommagement de près d’un million d’euros.

La semaine est décidément bien compliquée pour le PSG ! En plus de sa défaite concédée mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (2-1), le club de la capitale doit faire face à des polémique extrasportives : les critiques de Neymar à contre le staff médical, les insultes du frère de Presnel Kimpembe à l’encontre de Thomas Tuchel, et plus récemment, l’inculpation de Nasser Al-Khelaïfi. Accusé de corruption dans le cadre d’attributions de droits TV pour la Coupe du monde, le président du PSG aurait finalement dédommagé la FIFA pour qu’elle retire sa plainte.

Al-Khelaïfi aurait lâché 1M€ à la FIFA…