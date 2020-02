Foot - PSG

PSG - Polémique : Le clan Neymar apporte une précision après sa sortie fracassante !

Publié le 20 février 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Visiblement agacé mardi soir après la défaite à Dortmund, Neymar n’avait pas hésité à s’en prendre publiquement au PSG sur le timing de son retour de blessure. Et son entourage n’en démord pas…

« C'est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l'ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin », avait lâché Neymar mardi soir en zone mixte après la défaite concédée par le PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-1) en Ligue des Champions. Une sortie médiatique qui a fait beaucoup de bruit, et Le Parisien apporte de nouvelles précisions sur ce dossier sensible du moment au PSG.

« Il supplié de jouer avant »