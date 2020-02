Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès affiche déjà une certitude pour le retour contre Dortmund !

Publié le 20 février 2020 à 3h15 par A.M.

Malgré la défaite contre le Borussia Dortmund (1-2), le PSG a encore toutes ses chances pour la qualification pour la Ligue des Champions comme le souligne Pierre Ménès.

Très attendu, le Paris Saint-Germain a déçu. En effet, le club de la capitale s'est incliné à Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-2). La prestation des Parisiens ainsi que les choix de Thomas Tuchel ont été vivement critiqués. Malgré tout, en s'inclinant 2 buts à 1, le PSG garde toutes ses chances pour se qualifier en quart de finale. Le but à l'extérieur inscrit par Neymar est crucial, et offre la possibilité aux Parisiens de conserver de l'espoir en vue du match retour le 11 mars prochain au Parc des Princes comme l'explique Pierre Ménès.

«Au Parc, il n’y aura pas d’atermoiement»