PSG - Malaise : Daniel Riolo pousse un gros coup de gueule sur Neymar !

Publié le 21 février 2020 à 1h45 par Th.B.

Condamnant les propos de Neymar suite à la défaite du PSG à Dortmund mardi soir (1-2), Daniel Riolo a proposé une solution simple à Leonardo pour le Brésilien qui ne respecterait pas l’institution parisienne selon lui.

Alors qu’il avait contracté une chondro-costale le 1er février dernier suite à la large victoire du PSG face à Montpellier (5-0), Neymar n’avait plus foulé une pelouse depuis, préservé par le staff technique du club parisien. Mardi, lors de la rencontre aller du 1/8ème finale de Ligue des champions à Dortmund, la star auriverde est apparue en manque de rythme, n’ayant pas joué depuis plus de deux semaines avec le PSG. Un choix que le club avait fait et qu’il n’avait pas partagé, comme il l’a annoncé dans la foulée de la défaite face au Borussia Dortmund (1-2). Chroniqueur pour RMC Sport , Daniel Riolo s’en est violemment pris à Neymar.

« Le mec ne te respecte pas, tu le vires ! »