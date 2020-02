Foot - PSG

PSG - Polémique : Neymar afficherait une énorme volonté en coulisse !

Publié le 21 février 2020 à 0h45 par La rédaction

Auteur d’une prestation décevante ce mardi face au Borussia Dortmund, Neymar serait déterminé à montrer un autre visage lors du match retour le 11 mars prochain.

« C'est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l'ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin. » A l’issue de la rencontre face au Borussia Dortmund ce mardi (défaite 2-1), Neymar a mis en avant son manque de rythme pour justifier sa mauvaise performance. Et l’attaquant du PSG aurait pleinement conscience d’avoir accompli une prestation médiocre.

Neymar serait déterminé à réussir le match retour