Foot - PSG

PSG : Cristiano Ronaldo déclare sa flamme à Kylian Mbappé !

Publié le 20 février 2020 à 10h45 par A.C.

Cristiano Ronaldo n’a pas tari d’éloges au sujet de Kylian Mbappé et confie tout le bien qu'il pense de l'attaquant du PSG.

Le premier a 35 ans, une armoire de trophées qui déborde et une réputation qui n’est plus à faire. Le second est lui aussi mondialement connu, avec notamment un titre de Champion du monde, mais a encore beaucoup de chose à faire à seulement 21. Plus d’une décennie sépare Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, mais les deux semblent faire partie de la même race, celle des champions. D’ailleurs, la star du Paris Saint-Germain n’a jamais caché son admiration pour le Portugais et nombreux sont ceux persuadés qu’il est le seul à pouvoir combler le trou laissé par son aîné au Real Madrid, lors de son départ à la Juventus en 2018.

« Mbappé est l’avenir, mais aussi le présent »