PSG - Malaise : Neymar aurait fait une grosse sortie en coulisse sur Tuchel !

Publié le 20 février 2020 à 1h45 par A.M.

La défaite du PSG contre le Borussia Dortmund (1-2) mardi soir aurait renforcé les doutes de certains joueurs à l’égard de Thomas Tuchel. Surtout les Brésiliens.

« Ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l'ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien, mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin ». Après la défaite à Dortmund mardi soir (1-2), Neymar n’a pas manqué d’afficher son mécontentement face au choix du PSG de ne pas l’avoir fait jouer plus tôt. Et visiblement, ce ne serait qu’une petite raison de son agacement.

Neymar agacé par les méthodes de Tuchel ?