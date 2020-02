Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar au cœur de vives tensions en interne après son coup de gueule ?

Publié le 19 février 2020 à 20h15 par A.M.

Frustré d’avoir été écarté des terrains pendant plus de deux semaines, Neymar a exprimé son mécontentement après la défaite à Dortmund (1-2). Et cela n’a pas plu à la direction parisienne.

Victime d’une lésion chondro-costale contre Montpellier le 1er février dernier, Neymar avait été préservé en vue du choc contre le Borussia Dortmund mardi soir (1-2). Apparu en manque de rythme, le Brésilien n’a pas manqué d’afficher son mécontentement après la rencontre : « C'est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l'ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien, mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin . »

Le PSG agacé par le coup de gueule de Neymar