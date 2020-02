Foot - PSG

PSG - Malaise : Quand Pierre Ménès dézingue Thomas tuchel

Publié le 19 février 2020 à 15h15 par La rédaction

Après la déconvenue contre le Borussia Dortmund mardi dernier (2-1), Thomas Tuchel s'est attiré les foudres de Pierre Ménès.

C’était le match couperet de ce début d’année 2020 pour le PSG. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les Parisiens sont passés à côté de leur copie face à Dortmund en 8ème de finale de la Ligue des Champions (2-1) au Signal Iduna Park. Si Neymar ou Idrissa Gueye n’ont pas semblé à la hauteur de l’événement, c’est bien Thomas Tuchel qui a été désigné comme responsable principal par le consultant Pierre Ménès, avec en ligne de mire le changement de système opéré par l’entraîneur allemand, qui a tenté une formation à 3 défenseurs alors que le PSG n’est pas vraiment habitué à jouer avec ce système.

« Tuchel a eu tout faux hier soir »