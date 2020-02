Foot - PSG

PSG : Tuchel garde espoir pour le retour contre Dortmund

Publié le 19 février 2020 à 8h40 par La rédaction

Ce mardi, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-1). Le club de la capitale part donc avec un désavantage avant le match retour, mais pas de quoi décourager Thomas Tuchel.