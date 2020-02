Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel déçu par sa direction pour la polémique Kimpembe ?

Publié le 21 février 2020 à 22h15 par Th.B.

Alors que le frère de Presnel Kimpembe s’en est violemment pris à lui sur les réseaux sociaux après la défaite du PSG à Dortmund mardi, Thomas Tuchel n’en voudrait pas à son joueur, mais plutôt à sa direction pour ne pas l’avoir défendu.

Mardi soir, outre les propos surprenants de Neymar concernant sa reprise de la compétition tardive, le frère de Presnel Kimpembe a enflammé la toile. Dans la foulée de la défaite du PSG sur la pelouse de Dortmund (1-2), le frère du champion du monde tricolore a tenu des propos injurieux à l’encontre de Thomas Tuchel à cause de ses choix tactiques. L’entraîneur allemand avait décidé d’utiliser un 3-4-3 pour la première fois de la saison et n’a utilisé qu’un de ses trois remplacements, laissant Mauro Icardi et Edinson Cavani sur le banc pour la totalité de la rencontre. De quoi lui valoir les foudres du frère de Kimpembe.

L’absence de soutien de ses dirigeants, un problème pour Tuchel ?