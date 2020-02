Foot - PSG

PSG - Clash : Tuchel, insultes… La sortie invraisemblable du frère de Kimpembe !

Publié le 19 février 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Visiblement remonté contre les choix tactiques de Thomas Tuchel mardi soir à l’occasion du grand choc entre le Borussia Dortmund et le PSG, le frère de Presnel Kimpembe n’a pas hésité à insulter copieusement l’entraîneur allemand.

Titularisé par Thomas Tuchel mardi soir dans un 3-4-3 inattendu pour affronter le Borussia Dortmund, Presnel Kimpembe n’a pu éviter la défaite du PSG dans ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Mais au-delà du résultat global et des prestations décevantes de Neymar et Kylian Mbappé, ce sont les choix tactiques de Thomas Tuchel qui ont interpellé, d’autant qu’il n’a procédé qu’à un seul changement au cours du match. Et le frère de Kimpembe s’en est violemment pris à l’entraîneur du PSG…

« Tuchel, va ni**er ta mère »