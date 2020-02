Foot - PSG

PSG - Clash : Paredes aurait pété les plombs face à Tuchel !

Publié le 21 février 2020 à 1h15 par A.M.

Absent du groupe face au Borussia Dortmund, Leandro Paredes aurait eu un gros accrochage avec Thomas Tuchel avant le match, poussant l’Allemand à écarter le milieu de terrain.

À l’annonce du groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement à Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions, tous les regards étaient tournés vers Neymar, absent depuis le 1er février. Le Brésilien était bien présent tout comme les autres joueurs qui avaient récemment connu des pépins physiques. En revanche, Leandro Paredes était absent du groupe contre toute attente. Et pour cause, le ton serait monté entre l’international argentin et Thomas Tuchel.

Paredes excédé par une annonce de Tuchel

En effet, selon les informations d’Abdellah Boulma, l’entraîneur du PSG avait convoqué Leandro Paredes avant le déplacement à Dortmund afin de lui signifier qu’il n’entrait pas dans ses plans. Thomas Tuchel avait ainsi prévu de convoquer l’Argentin, sans toutefois lui offrir un rôle important. Autrement dit, il était loin dans la hiérarchie des milieux de terrain derrière Marco Verratti, Idrissa Gueye ou encore Marquinhos. Une annonce que Leandro Paredes a très mal vécu au point d’estimer que son déplacement à Dortmund n’était pas utile. Reste à savoir si Thomas Tuchel décidera de réintégrer son joueur.