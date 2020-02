Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point musclée de Paredes sur le mercato d’hiver !

Publié le 15 février 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que son départ a été annoncé cet hiver, Leandro Paredes assure toutefois qu'il n'a jamais envisagé de quitter le PSG durant le mois de janvier.

Finalement, le Paris Saint-Germain a vécu un mercato d'hiver très calme. Et pourtant, plusieurs joueurs ont longtemps été annoncé sur le départ. Edinson Cavani est passé proche de rejoindre l'Atlético de Madrid tandis que Layvin Kurzawa aurait pu signer à la Juventus dans le cadre d'un échange avec Mattia De Sciglio. Mais ce n'est pas tout. Peu utilisé durant la première partie de saison, Leandro Paredes a longtemps fait l'objet d'un éventuel retour en Italie, également à la Vieille Dame où Maurizio Sarri l'apprécie. Mais l'international argentin a tenu à mettre les choses au clair.

Paredes n'a jamais voulu partir