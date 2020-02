Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche de recruter Vinicius Junior ? La réponse !

Publié le 15 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Même si le PSG a tenté de faire inclure Vinicius Junior l’été dernier dans le cadre du feuilleton Neymar, l’attaquant brésilien n’a quant à lui jamais songé à quitter le Real Madrid.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en août dernier, le PSG a réclamé une grosse somme d’argent + la signature de Vinicius Junior dans le deal pour envisager de laisser partir Neymar au Real Madrid. Finalement, ce transfert n’a jamais vu le jour, et Vinicius est resté au sein du club merengue même s’il peine encore à s’imposer en tant que titulaire. D’ailleurs, il semble que le PSG n’avait aucune chance de boucler le recrutement de l’attaquant brésilien…

« J’ai toujours voulu rester »