Mercato - PSG : Un cador étranger en contact avec Thomas Tuchel ?

Publié le 22 février 2020 à 11h15 par T.M.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel au PSG est plus qu’incertain, l’Allemand garderait une porte de sortie XXL en cas de départ.

Malgré un contrat jusqu’en 2021, Thomas Tuchel pourrait ne pas s’éterniser au PSG. En effet, la pression est de plus en plus importante pour l’Allemand. Son avenir ne cesse d’être évoqué et en coulisse, sa succession serait déjà en discussion. Ce samedi, L’Equipe assure d’ailleurs que Leonardo aurait dernièrement rencontré Simone Inzaghi, actuel entraîneur de la Lazio. Rapidement, un nouveau chapitre pourrait donc s’ouvrir pour Tuchel, qui pourrait bien retrouver l’Allemagne.

Direction le Bayern Munich ?