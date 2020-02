Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le dossier Pogba ?

Publié le 22 février 2020 à 18h45 par Th.B.

Alors que le PSG se frotterait à la Juventus et au Real Madrid dans la course à la signature de Paul Pogba, le champion du monde tricolore pourrait finalement prolonger à Manchester United, mais pour une raison bien précise. Explications.

N’ayant porté qu’à huit reprises la tunique de Manchester United cette saison, Paul Pogba serait susceptible de finalement plier bagage lors du prochain mercato. Agacé par les récentes déclarations de son entourage et de la durée de son absence lui qui est diminué à la cheville, le club mancunien serait désormais ouvert à une vente de Pogba. D’ailleurs, le PSG, le Real Madrid et la Juventus suivraient l’évolution de la situation du champion du monde tricolore. Et bien que Manchester United aurait d’ores et déjà prévu de revoir ses ambitions financières à la baisse pour le transfert du Français, ce dernier pourrait finalement prolonger son aventure chez les Red Devils.

Pogba prolongé pour être vendu au prix fort ?