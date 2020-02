Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un bras de fer entre Setién et Zidane pour ce dossier XXL ?

Publié le 22 février 2020 à 16h30 par A.D.

Le Real Madrid serait prêt à lâcher 80M€ pour arracher Fabian Ruiz à Naples. Le FC Barcelone serait toutefois bien décidé à perturber les plans de Zinedine Zidane pour ce dossier.

Zinedine Zidane serait en ballotage favorable pour Fabian Ruiz. Lors du dernier mercato estival, le coach du Real Madrid s’est renforcé en défense et en attaque, mais n’est pas parvenu à apporter du sang frais à son milieu de terrain. Pour y remédier, Zinedine Zidane voudrait se jeter sur Fabian Ruiz lors de la prochaine fenêtre de transferts. Et à en croire les dernières indiscrétions de Calciomercato.it , le coach français serait prêt à offrir 80M€ au Napoli pour Fabian Ruiz. Une information confirmée par AS .

Une lutte XXL entre le Barça et le Real pour Fabian Ruiz ?