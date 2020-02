Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola réagit à l'intérêt de Zidane pour Sterling

Publié le 22 février 2020 à 15h30 par B.C.

Alors que le Real Madrid aurait coché le nom de Raheem Sterling pour le prochain mercato estival, Pep Guardiola avoue comprendre l’intérêt de Zinedine Zidane pour son joueur.

Privé de compétitions européennes pour les deux prochaines années, Manchester City pourrait se faire dépouiller cet été. Raheem Sterling se retrouverait notamment dans le viseur du Real Madrid, un intérêt flatteur pour l’international anglais, interrogé sur le sujet par AS ce vendredi : « Actuellement, je suis à Manchester City, je suis très heureux, mais le Real Madrid est aussi un club fantastique. Je dois dire que j’ai un grand contrat avec City (2023) et je dois le respecter. Comme je prends les rumeurs du Real Madrid ? Je suis un joueur de Manchester City et je profite du moment, même si les choses ne se sont pas passées comme prévu en championnat. Mais je le répète, je suis très heureux à City ». Au moment d’évoquer l’avenir de son joueur, Pep Guardiola avoue comprendre l’intérêt des autres clubs pour l’Anglais.

« Quand le Real Madrid ou le Barça appellent un joueur, les autres clubs tremblent »