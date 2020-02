Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est déjà fixé pour cette star de Pep Guardiola !

Publié le 22 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid aurait des vues sur Raheem Sterling, le milieu offensif anglais de Manchester City a fermé la porte à Zinedine Zidane.

Manchester City ayant été sanctionné d'une grosse sanction vendredi dernier avec l'interdiction de disputer toute compétition européenne pendant deux saisons, les spéculations sont rapidement arrivées sur l'avenir des joueurs de Pep Guardiola. En effet, sans Ligue des Champions, certaines stars du club anglais pourraient se laisser tenter par un départ. Qu'en est-il de Raheem Sterling, qui figurerait sur les tablettes du Real Madrid ?

« Je suis très heureux à City »