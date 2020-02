Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait fixé pour le prix de Camavinga !

Publié le 22 février 2020 à 15h00 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid, Eudardo Camavinga pourrait bien faire ses valises l’été prochain. Mais son prix serait très élevé.

Comme Marca le dévoilait ce samedi matin, Eduardo Camavinga est dans les petits papiers de Zinedine Zidane, qui envisagerait de recruter le Français lors du prochain mercato. Alors qu’il est seulement âgé de 17 ans, Camavinga explose cette saison et est désormais un titulaire indiscutable du Stade Rennais. Et le club breton pourrait bien avoir du mal à le retenir durant l'été. D'autant plus que le FC Barcelone serait également dans le coup et pourrait se livrer un duel acharné avec le Real Madrid. Mais encore faut-il mettre le prix.

Rennes attendrait 70M€ minimum pour Camavinga