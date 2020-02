Mercato - Barcelone : Le Barça serait passé à l’action dans ce dossier à 111M€ !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que le FC Barcelone est à la recherche d’un nouvel attaquant pour succéder à Luis Suarez, Lautaro Martinez aurait déjà été approché par le club catalan en vue du prochain mercato estival…

Avec 16 buts au compteur, Lautaro Martinez est l’un des attaquants en forme de cette saison, et cela n’a pas échappé au FC Barcelone. Désireux de préparer la succession de Luis Suarez, le club catalan aurait coché le nom de l'international argentin, une piste validée par Lionel Messi : « Il est spectaculaire. Ça se voyait qu’il allait être un grand joueur. Aujourd’hui, il explose et il le montre. Il est très fort, il est très bon en un contre un, il marque beaucoup de buts. Il est très complet. Ça serait énorme d’associer Suarez et Lautaro Martinez ? Je souhaite que tout le monde puisse venir. Lautaro ressemble énormément à Luis. (…) Luis a beaucoup d’expérience et il pourrait aider à l’adaptation de Lautaro dans le club et dans le championnat ». Et à en croire les derniers échos en provenance d’Italie, le FC Barcelone serait déjà passé à l’action pour le joueur de l’Inter Milan.

D’après les informations de Nicolò Schira, journaliste italien, Lautaro Martinez serait la grande priorité du FC Barcelone pour le prochain mercato. D’ailleurs, le club culé aurait déjà proposé un contrat de cinq saisons à l’attaquant de 22 ans avec un salaire annuel de 7M€ plus des bonus. De son côté, l’Inter Milan n’aurait pas l’intention de lâcher sa pépite, mais la clause libératoire de Lautaro Martinez (111M€) pourrait faciliter les affaires du Barça dans ce dossier.

