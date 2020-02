Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de théâtre pour l’avenir d’Icardi ?

Publié le 22 février 2020 à 10h15 par B.C.

Alors que Mauro Icardi a fêté son anniversaire ce jeudi soir en compagnie d’une partie des joueurs du PSG, plusieurs personnes en interne n’auraient pas apprécié le timing de cette soirée. Ce qui pourrait avoir des conséquences sur l’avenir de l’attaquant argentin…

Après un début de saison fracassant sous le maillot du PSG, Mauro Icardi connaît un coup de mou dans la capitale. Ce qui n’a pas échappé à Thomas Tuchel, qui a décidé de se passer des services de l’international argentin pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (2-1). Une situation qui pourrait avoir des incidences sur l’avenir d’Icardi, prêté par l’Inter Milan au PSG sans option d’achat obligatoire, d’autant que la Juventus et le Real Madrid auraient des vues sur l’attaquant. Cependant, l’aspect extrasportif pourrait également avoir son importance…

L’anniversaire d’Icardi a du mal à passer au PSG