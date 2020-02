Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un géant européen prêt à s’immiscer dans ce dossier à 80M€ ?

Publié le 22 février 2020 à 18h30 par A.D.

Zinedine Zidane serait prêt à débourser 80M€ pour le recrutement de Fabian Ruiz. Le coach du Real Madrid devrait toutefois se frotter au FC Barcelone et à la Juventus pour le milieu de terrain du Napoli.

Zinedine Zidane aurait du souci à se faire dans le dossier Fabian Ruiz. Pour renforcer son milieu de terrain, le technicien du Real Madrid voudrait recruter le milieu de terrain du Napoli. Selon les dernières informations de Calciomercato.it , les Merengue auraient l’intention de payer une somme proche de 80M€ pour le transfert de Fabian Ruiz. Toutefois, finaliser ce dossier ne devrait pas être une mince affaire.

Une bataille royale entre Zidane, Setién et Sarri pour Fabian Ruiz ?