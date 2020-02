Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanson proche d'un départ cet hiver ? Il répond !

Publié le 22 février 2020 à 17h45 par La rédaction

Alors qu’il est un des joueurs les plus cotés de l’effectif de l'OM, Morgan Sanson a récemment expliqué qu’il ne souhaitait absolument pas partir durant le dernier mercato hivernal.

L’OM devra faire les comptes en fin de saison. Malgré des excellents résultats sportifs cette saison, le club possède un déficit colossal et pourrait bien être obligé de réaliser des ventes l’été prochain. Il était déjà question de départs cet hiver et Morgan Sanson était dans les premiers cités. Cependant, il a dévoilé n’avoir jamais envisagé quitter l’OM durant le mois de janvier.

« Cet hiver, c’était hors de question de partir »