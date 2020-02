Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane fait une annonce inquiétante pour Hazard !

Publié le 23 février 2020 à 11h00 par La rédaction

Sorti à la 67ème minute du match face à Levante (1-0), Eden Hazard pourrait bien de nouveau être absent des terrains pendant plusieurs semaines. Son entraîneur, Zinedine Zidane, a donné des nouvelles du Belge après la rencontre.

Eden Hazard n’a toujours pas réussi à lancer sa saison avec le Real Madrid, alors qu’il est arrivé contre 100M€ cet été. le Belge n’a jusqu’à présent inscrit qu’un but en Liga avec le Real. La faute à une blessure au pied qui l’avait tenu écarté des terrains pendant près de deux mois après avoir commencé la saison en étant déjà hors de forme. Alors qu’il a fait son retour il y a quelques semaines, le Belge est sorti sur blessure ce samedi lors de la défaite face à Levante (1-0).

« Ça n’a pas l’air bien »