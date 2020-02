Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zinedine Zidane envoie un message fort à cette pépite !

Publié le 22 février 2020 à 0h00 par Th.B.

Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Rodrygo Goes (19 ans) s’est montré plutôt irrégulier depuis le début de saison, et n’a pas pris part aux trois derniers matchs merengue. Mais Zinedine Zidane a révélé qu’il comptait toujours sur le jeune attaquant brésilien.

En quatre apparitions en Ligue des champions, Rodrygo Goes a inscrit autant de buts et délivré deux passes décisives cette saison. En Liga, l’attaquant brésilien s’est aussi distingué avec le Real Madrid en trouvant à deux reprises le chemin des filets. Cependant, et malgré ses statistiques plutôt flatteuses, Rodrygo Goes n’est pas un titulaire important du Real Madrid. Le Brésilien a d’ailleurs été écarté des trois dernières sorties du club merengue. Entraîneur du club merengue, Zinedine Zidane a cependant assuré qu’il prévoyait toujours de s’appuyer sur les services du Brésilien.

« Nous savons que c’est un joueur très important »