Mercato - Barcelone : Zidane prêt à rendre un grand service au Barça ?

Publié le 15 février 2020 à 20h30 par J.-G.D.

Annoncé en concurrence avec le Barça et le PSG pour Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter, le Real Madrid aurait finalement d’autres objectifs.

Le FC Barcelone n’a jamais oublié Lautaro Martinez. Le buteur de l’Inter ferait toujours partie des plans du double champion d’Espagne en titre, en vue de la succession de Luis Suarez. Visiblement conscient de l’énorme clause de l’international argentin, à hauteur des 111M€, les Catalans pourraient se servir d’Antoine Griezmann selon la presse italienne, dans le cadre d’un échange. Mais gare à la concurrence du Real Madrid, et même du PSG. Florentino Pérez et Zinedine Zidane se pencheraient également sur le profil de Martinez. À moins que la Casa Blanca lâche l’affaire dans ce dossier.

Ne pas intégrer un nouveau joueur extracommunautaire