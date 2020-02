Foot - Real Madrid

Real Madrid : Vinicius Junior s'enflamme totalement pour Zidane !

Publié le 15 février 2020 à 7h30 par La rédaction

Vinicius Junior est revenu sur sa relation avec Zinédine Zidane. Et malgré son faible temps de jeu, le Brésilien a loué les qualités de son entraîneur au Real Madrid.

Recruté par le Real Madrid en juillet 2018, Vinicius Junior est sans aucun doute l'un des joueurs les plus talentueux de l'effectif Merengue . Pourtant cette saison, le jeune brésilien (19 ans) est loin d’être un titulaire indiscutable sur le front de l’attaque. L’ailier peine à convaincre Zinédine Zidane et n'a plus débuté une rencontre en Liga depuis le 22 décembre et un match face à l’Atlético. Malgré son faible temps de jeu, Vinicius Junior s’est montré reconnaissant envers Zinédine Zidane.

« Zidane m’aide beaucoup »