Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Énorme doute pour la blessure d’Eden Hazard !

Publié le 24 février 2020 à 17h00 par B.C.

De retour après trois mois d'indisponibilité, Eden Hazard sera de nouveau absent pour une longue durée à cause d’une fissure du péroné. Et en interne, on s’interrogerait sur la marche à suivre pour la guérison du Belge.

Eden Hazard gardera un très mauvais souvenir de sa première saison au Real Madrid. Après des débuts compliqués et une blessure à la cheville droite le tenant éloigné des terrains près de trois mois, la recrue star de Zinedine Zidane risque de rater la fin de la saison en raison d’une fissure du péroné droit. Désormais, le Real Madrid et Eden Hazard ont plusieurs options pour la guérison de cette blessure, et il y aurait débat en interne.

Le Real Madrid ne sait pas s'il faut opérer Hazard