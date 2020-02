Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ce message très inquiétant sur la blessure d’Eden Hazard !

Publié le 23 février 2020 à 18h30 par B.C.

Alors qu’Eden Hazard souffre d’une fissure du péroné distal droit, Roberto Martinez, sélectionneur de la Belge, évoque une absence de trois mois pour l’attaquant du Real Madrid.

La première saison d’Eden Hazard au Real Madrid tourne au cauchemar. Recruté pour 100M€ l’été dernier, l’international belge a mis du temps à s’intégrer dans son nouveau club et semblait enfin avoir trouvé sa place avant d’être blessé au pied en novembre dernier, l’éloignant des terrains plusieurs mois. Hazard a fait son retour il y a quelques jours mais a subi une nouvelle blessure ce samedi contre Levante. Le Real Madrid a annoncé que son attaquant souffrait d’une fissure du péroné distal droit, et la presse espagnole évoque déjà une absence de deux mois pour l’ancien de Chelsea. Interrogé sur ce nouveau coup dur, le sélectionneur belge Roberto Martinez s’est montré inquiet et imagine même une indisponibilité de trois mois pour Eden Hazard.

« Cette blessure le laisse hors du terrain pendant au moins trois mois »