Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Énorme coup dur pour Eden Hazard !

Publié le 23 février 2020 à 13h30 par A.M.

Sorti sur blessure contre Levante (0-1), Eden Hazard souffre d’une fissure au péroné qui pourrait le tenir éloigné des terrains plusieurs semaines.

« Mauvaises sensations. C'est un coup dur au niveau de sa blessure et ça n'a pas l'air bien. On verra ce qui va lui arriver . » Après la défaite contre Levante (0-1), Zinedine Zidane avait affiché son inquiétude pour Eden Hazard, sorti sur blessure à la 67e minute de jeu. Et visiblement, l’entraîneur du Real Madrid avait de bonnes raisons d’être inquiet, l’international belge ayant rechuté.

Hazard absent deux mois

Par le biais d’un communiqué, le Real Madrid a effectivement révélé qu’Eden Hazard souffrait d’une fissure du péroné distal droit. Et alors que le club merengue n’a pas communiqué concernant la durée de l’indisponibilité de l’ancien joueur de Chelsea, AS estime qu’il sera absent au moins deux mois. Par conséquent Eden Hazard devrait manquer la double confrontation contre Manchester City en huitième de finale de Ligue des Champions, mais également le Clasico contre le FC Barcelone le 1er mars prochain.