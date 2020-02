Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ce témoignage lourd de sens sur la blessure d’Eden Hazard...

Publié le 24 février 2020 à 0h30 par B.C.

De nouveau touché à la cheville, Eden Hazard pourrait manquer la fin de saison avec le Real Madrid. Cependant, ce nouveau coup dur ne devrait pas impacter la suite de sa carrière à en croire un spécialiste.

Écarté des terrains depuis le mois de novembre après une blessure au pied, Eden Hazard va de nouveau rater plusieurs semaines de compétition. Le Real Madrid a en effet annoncé ce dimanche que le Belge, sorti sur blessure à la 67e minute de jeu lors du match contre Levante, souffrait d’une fissure du péroné distal droit. Si les Merengue n’ont pas apporté de précisions concernant la durée de l’indisponibilité de l’attaquant, plusieurs médias évoquent déjà une absence comprise entre deux et trois mois. Un énorme coup dur pour Hazard, qui multiplie les blessures au pied droit depuis quelques années. Dans des propos accordés à Mundo Deportivo , Pedro Luis Ripoll, spécialiste de la traumatologie qui s’est occupé de nombreux footballeurs au cours de sa carrière, estime qu’Eden Hazard ne devrait pas se rétablir avant la fin de la saison. Cependant, ce nouveau pépin physique ne devrait pas avoir de grave conséquence sur la suite de sa carrière.

« S’il faut s’inquiéter pour la suite de sa carrière ? Pas du tout »