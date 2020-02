Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Karim Benzema répond à ses détracteurs !

Publié le 24 février 2020 à 12h00 par G.d.S.S.

Même s’il fait régulièrement l’objet de critiques depuis son arrivée au Real Madrid en 2009, Karim Benzema n’a jamais baissé les bras et évoque son mental de fer.

Malgré la concurrence XXL à laquelle il a constamment dû faire face depuis son arrivée au Real Madrid en 2009, Karim Benzema n’a jamais baissé les bras. Tantôt encensé, tantôt critiqué, l’ancien buteur de l’OL n’en demeure pas moins un élément indispensable du club merengue et a réussi à faire l’unanimité ces onze dernières années au Real Madrid. Interrogé sur le site officiel de l’UEFA, Benzema revient sur les critiques dont il a pu faire l’objet.

« Ça m’a permis de ne rien lâcher mentalement »