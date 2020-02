Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zinedine Zidane a pris les devants avec ce crack brésilien !

Publié le 23 février 2020 à 22h00 par H.G.

En manque de temps de jeu ces derniers temps au Real Madrid, Rodrygo a eu l’occasion de discuter avec Zinedine Zidane afin de clarifier sa situation.

La concurrence est rude au Real Madrid, et il est parfois difficile pour les jeunes joueurs de se faire une place au sein de l’effectif de l’équipe première. Et pour l’heure, c’est le jeune Rodrygo (18 ans) qui fait les frais de cette situation. En effet, alors qu’il a participé à 12 rencontres de Liga cette saison avec l’équipe première des Merengue , le brésilien est maintenant hors du groupe et rétrogradé avec le Castilla depuis trois rencontres consécutives. Une situation frustrante pour le jeune attaquant du Real Madrid que Zinedine Zidane aurait tenu à dédramatiser rapidement en rassurant son joueur.

Rodrygo serait très content du geste de Zidane