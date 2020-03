Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez tiendrait déjà le successeur de Zidane !

Publié le 7 mars 2020 à 7h00 par A.C.

Au sein du Real Madrid on semble déjà avoir tout préparé pour le départ de Zinedine Zidane, à la fin de la saison.

A la fin de la saison, Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid. C’est en tout cas l’information annoncée ce vendredi par le Daily Mail , qui explique que cette décision aurait été prise en accord avec le président Florentino Pérez. Un contrat de trois ans avec un salaire supérieur à 8M€ net par an attendrait déjà Zidane à la Juventus et à Madrid, on tiendrait d’ores et déjà son remplaçant.

Mauricio Pochettino, le grand favori