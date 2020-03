Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie de prestige pour Coutinho ?

Publié le 7 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

En difficulté du côté du Bayern Munich et n’étant plus le bienvenu au FC Barcelone, Philippe Coutinho pourrait se relancer là où il a le plus brillé au cours de sa carrière, à savoir Liverpool. Mais cette opération ne serait pas facile à réaliser.

À l’hiver 2018, Philippe Coutinho quittait Liverpool pour le FC Barcelone pour un transfert s’élevant à 160M€ bonus compris. Avec cette vente, les Reds s’attachaient immédiatement les services de Virgil Van Dijk et d’Allison Becker l’été suivant. Deux recrues qui ont joué un grand rôle dans le sacre du club anglais en Ligue des champions la saison passée. De son côté, Philippe Coutinho n’a jamais pu retrouver son niveau affiché du côté de la Mersey . Pire, l’international brésilien a été prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich avec option d’achat fixée à 120M€ non obligatoire. Les Bavarois ne seraient pas convaincus par le profil de Coutinho et pourrait le laisser revenir au Barça en fin de saison.

Liverpool prêt à relancer Coutinho, mais le Barça compliquerait l’opération !