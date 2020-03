Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone prépare un énorme deal pour attirer Neymar !

Publié le 6 mars 2020 à 11h15 par La rédaction

Dans quelques mois, le FC Barcelone devrait revenir à la charge pour Neymar. Après de multiples échecs l’été dernier, les dirigeants catalans auraient peut-être trouvé la solution pour convaincre le PSG.

Comme l’été dernier, le Paris-Saint-Germain devrait avoir le droit au feuilleton Neymar lors du prochain mercato estival. L'attaquant serait encore et toujours promis à un retour au FC Barcelone après son départ en 2017. D'ailleurs, afin de pouvoir rapatrier Neymar, club catalan préparerait une nouvelle offensive. Le Mirror annonce que les dirigeants du FC Barcelone auraient placé un grand joueur dans l’échange pour être certain de convaincre Leonardo, directeur sportif du PSG.

Coutinho contre Neymar ?