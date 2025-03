Mbappé annonce «l’un des meilleurs du monde» au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 27 ans, Ousmane Dembélé crève l'écran. Le joueur du PSG se positionne comme l'un des grands favoris pour la victoire au prochain Ballon d'Or. Meilleur buteur en Europe cette année (30 buts depuis le lancement de la saison), le joueur tricolore a reçu les félicitations de son coéquipier en sélection, un certain Kylian Mbappé.

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG a trouvé son nouveau super-buteur. Depuis le début de la saison, le héros se nomme Ousmane Dembélé. Auteur de 30 buts, l’international tricolore est dans la forme de sa vie. Que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue 1, le nouveau faux numéro 9 du PSG affiche une efficacité redoutable dans les cages. Pour Kylian Mbappé, Dembélé avait le talent. Il ne lui restait plus qu’à l’exploiter.

Kylian Mbappé, le clash avec deux joueurs du Real Madrid !

➡️ https://t.co/LJZNhuz5xA pic.twitter.com/baf1jiy2CS — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

Mbappé s'enflamme pour Dembélé

« Avec Ousmane, c’est facile, on se parle tous les jours. Le voir réaliser ça, ça me touche personnellement parce que je sais ô combien il a été critiqué, ô combien il a été moqué. Moi, depuis qu’on a 14 ans, je suis son premier supporter. J’ai toujours dit, même quand il ne marquait pas, qu’il était l’un des meilleurs joueurs du monde. Certains croyaient que je disais ça parce que je l’aime bien. Mais je sais faire la différence entre l’amitié et la réalité du terrain » a confié Mbappé au Parisien.

27 ans, l'âge de la maturité pour Dembélé

Désormais, Mbappé souhaite que Dembélé prolonge sa bonne forme pour le bien de l’équipe de France. « Ousmane Dembélé n’a jamais été en retard, c’est l’évolution normale d’un footballeur, il atteint sa plénitude à 27 ans. Et il a encore des belles années devant lui. Je suis vraiment content pour lui et j’espère qu’il va continuer comme ça. Il mérite ce qui lui arrive, il a bossé pour ça et j’espère qu’il continuera à ce rythme aussi en équipe de France jusqu’en 2026, qu’on puisse être champion du monde » a-t-il lâché avant d’aller défier la Croatie en Ligue des Nations.