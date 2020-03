Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cador anglais aurait bougé ses pions pour Coutinho !

Publié le 6 mars 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors qu'il ne devrait pas être conservé par le Bayern Munich ni le FC Barcelone l'été prochaine, Philippe Coutinho aurait été approché par Liverpool selon la presse anglaise. Mais ce dossier serait au point mort...

Après deux saisons moyennes au FC Barcelone, Philippe Coutinho n’arrive pas non plus à exploser cette saison en prêt au Bayern Munich. Selon les dernières informations de Sport 1 , les bavarois ne devraient pas lever l’option d’achat à 120M€ dont ils disposent pour le milieu offensif brésilien, et Coutinho devrait donc retourner en terres catalanes dans quelques mois. Pour y rester ? Pas vraiment. Le Mirror annonce que les dirigeants de Liverpool auraient d’ores et déjà entamé des négociations pour faire revenir le milieu brésilien.

Liverpool tente Coutinho, mais...

Son départ au FC Barcelone durant le mercato hivernal 2018 avait fait beaucoup de mal aux supporters de Liverpool. Déjà engagé en Ligue des Champions avec les Reds et après de multiples déclarations sur l’envie de rester en Angleterre, Philippe Coutinho avait quand même décidé de poser ses valises au FC Barcelone. Les dirigeants de Liverpool ne semblent pas être rancuniers puisqu’ils auraient entamé des négociations dans le cadre d’un prêt avec option d’achat pour récupérer le joueur brésilien. Aux derniers nouvelles, les négociations seraient toutefois au point mort. Les dirigeants auraient demandé aux Reds de payer intégralement son salaire tout en rajoutant des bonus dans son contrat. Liverpool aurait refusé sans proposer de contre-offre.