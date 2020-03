Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pogba totalement relancé en coulisses ?

Publié le 6 mars 2020 à 10h45 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis un moment, Paul Pogba pourrait bien finir par rester à Manchester United. L’arrivée de Bruno Fernandes et les récents résultats des Red Devils auraient totalement relancé l’avenir du Français...

Paul Pogba verra son contrat prendre fin avec Manchester United en juin 2021. Entre les blessures, les mauvaises performances mais aussi l’intérêt de nombreux clubs, le milieu tricolore serait promis à un départ. Le Paris-Saint-Germain souhaiterait s’attacher les services du Français, mais la Juventus et le Real Madrid se seraient aussi positionnés sur le dossier. Toutefois, l’arrivée de Bruno Fernandes et les récents succès des Red Devils auraient complètement changé la donne pour Pogba. Explications.

Pogba finalement prêt à rester ?