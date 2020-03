Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace XXL pour Leonardo dans le dossier Pogba ?

Publié le 6 mars 2020 à 7h45 par J.-G.D.

Souhaitant à nouveau compter sur Paul Pogba, la Juventus ferait tout son possible pour récupérer son ancien milieu de terrain, malgré la grosse concurrence du PSG.

Promis à un départ de Manchester United, Paul Pogba disposerait de plusieurs pistes pour son avenir. Ainsi, le PSG serait sur les rangs afin de récupérer le milieu de terrain tricolore, lié avec les Red Devils jusqu’en 2021. Les Mancuniens pourraient d’ailleurs revoir leurs exigences à la baisse, initialement prévues à hauteur des 175M€, pour mieux attirer Jadon Sancho et Jack Grealish lors du mercato estival. Le PSG devra toutefois obligatoirement se méfier de la Juventus et du Real Madrid, toujours sur les traces de Paul Pogba. Et l’intérêt des Turinois se confirmerait sérieusement.

La Juventus souhaiterait faire revenir Pogba