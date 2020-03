Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point de cette pépite de l’OM sur son avenir !

Publié le 6 mars 2020 à 11h30 par T.M.

Actuellement, Christopher Rocchia est prêté par l’OM à Sochaux. Alors qu’il reviendra sur la Canebière cet été, le latéral a fait le point sur son avenir.

Au moment où l’OM doit faire face à des problèmes financiers, le club phocéen pourrait bien miser sur son centre de formation. André Villas-Boas pourrait continuer de s’appuyer sur les talents locaux comme il le fait déjà. De quoi donner possiblement une chance à Christopher Rocchia, d’autant plus que l’OM cherche une doublure à Jordan Amavi. Et si le Marseillais est actuellement prêté à Sochaux, il ne pense pas encore à l’avenir. Pourtant, Rocchia serait suivi de près par certains clubs...

« Pour l’instant ma priorité c’est l’OM »