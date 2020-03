Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas mettrait la pression sur McCourt et Eyraud en coulisses !

Publié le 5 mars 2020 à 13h30 par A.M.

Alors qu'il a jeté un nouveau froid sur son avenir en conférence de presse, André Villas-Boas attendrait des garanties solides pour le prochain mercato estival.

« J'ai un très bon rapport avec le tout le monde. Mais il y a d'autres choses dont il faudra qu'on parle. Nous sommes des adultes, et on prendra des décisions face à face quand le timing sera bon. Il ne faut pas sauter les étapes, quand le club sera prêt, je voudrais discuter sur ce qui va se passer l'année prochaine, c'est normal, je suis sous contrat avec l'OM ». En conférence de presse mercredi, André Villas-Boas a rappelé que son avenir sur le banc de l'Olympique de Marseille était loin d'être assuré. Et pour cause, le technicien portugais attend de solides garanties en vue de la saison prochaine.

Villas-Boas attend des garanties