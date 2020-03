Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar impliqué dans un énorme conflit au FC Barcelone ?

Publié le 5 mars 2020 à 12h45 par A.M.

Alors que le FC Barcelone semble décidé à revenir à la charge pour Neymar, la star brésilienne ne ferait toutefois pas l'unanimité au sein de la direction catalane.

Le feuilleton Neymar semble être relancé. C'est en tout cas ce que Sport a révélé mercredi. Le quotidien catalan assure que le FC Barcelone fait du numéro 10 du PSG sa priorité pour la saison prochaine et résoudre les maux du club catalan. Alors que Lionel Messi semble esseulé sur le front de l'attaque du Barça et son entente avec Antoine Griezmann est loin de sauter aux yeux. De son côté, la complémentarité entre Neymar et La Pulga n'est plus à démontrer. Et pourtant, la star brésilienne ne ferait pas l'unanimité au sein du club catalan.

Le retour de Neymar ne fait pas l'unanimité au Barça