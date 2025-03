Incroyable, le PSG fait craquer l’une de ses stars ?

Axel Cornic

Héros du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool, Gianluigi Donnarumma se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques. Le gardien du Paris Saint-Germain est en effet désigné comme le principal coupable de l’élimination de l’Italie face à l’Allemagne (3-3), pour le final four de la Ligue des Nations.

Que se passe-t-il avec Gianluigi Donnarumma ? Souvent critiqué pour ses boulettes, le gardien semblait avoir mis tout ça derrière lui avec une prestation impériale face à Liverpool, lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions. Mais le voilà à nouveau devenu la risée des spectateurs de football, notamment en son pays natal.

L’erreur de Donnarumma

Depuis la fin du match entre l’Italie et l’Allemagne ce dimanche, le joueur du PSG fait la Une de tous les quotidiens de l’autre côté des Alpes. Son erreur contre Jamal Musiala sur un corner joué rapidement est pointée du doigt, avec Donnarumma qui ne le regardait même pas... puisqu’il discutait avec l’arbitre ! Via son compte X, il s’est exprimé en écrivant : « Désolé pour le résultat. C'est particulièrement dommage pour le but que nous avons encaissé de cette façon. Belle réaction de l'équipe. Rendez-vous en juin ! Encore plus fort ! Allez Azzurri… Pour toujours !! ».

Inquiété par le PSG ?

A en croire La Repubblica, cette énième boulette de Gianluigi Donnarumma serait directement liée à une période très délicate de sa carrière. Sous contrat jusqu’en juin 2026, il ne sait en effet toujours pas de quoi son avenir sera fait avec un possible départ du PSG qui pourrait se dessiner. En effet, sa prolongation semblait quasiment actée au début de l’hiver, mais finalement le club de la capitale aurait freiné des deux pieds avec notamment une réduction salariale qui bloquerait actuellement les négociations avec son agent.