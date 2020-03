Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar finalement planté par le FC Barcelone ?

Publié le 5 mars 2020 à 5h10 par La rédaction

En quête d’un départ au FC Barcelone depuis maintenant l’été dernier, Neymar pourrait voir son souhait lui filer entre les doigts. La faute à un aspect financier trop compliqué, mais aussi à une volonté du Barça de recruter quelqu’un d’autre…

Le feuilleton Neymar – FC Barcelone se corse encore un peu plus. Depuis l’été dernier, l’international brésilien fait des appels du pied au FC Barcelone, cherchant à tout prix à revenir dans son ancien club, pour qui il évoluait entre 2013 et 2017. Avec le potentiel départ en fin de contrat de Luis Suarez, la porte à une arrivée offensive est ouverte du côté du Barça, d’autant plus qu’Ousmane Dembélé ne donne pas non plus satisfaction.

Lautaro Martinez préféré à Neymar ?

Pourtant, le dossier du retour de Neymar au Barça semble se compliquer au fil du temps. Le PSG n’étant pas vendeur en dessous de 200 millions d’euros, la piste a rapidement été abandonnée par les dirigeants Barcelonais, qui jugeaient la transaction trop onéreuse. Depuis quelques temps, le Barça s’est tourné vers une piste qui les mène en Italie, à l’Inter Milan, pour aller chercher Lautaro Martinez. Les dirigeants barcelonais seraient prêts à payer le montant de la clause libératoire de l’argentin (111M d’euros) à l’Inter pour s’attacher les services du serial buteur de 22 ans. Outre cette piste, celle de Pierre-Eymerick Aubameyang semble prendre de plus en plus d’ampleur côté Barcelonais. Comme révélé par le10sport.com , des contacts auraient même eu lieu durant le dernier mercato hivernal, ce qui confirme l’intérêt du FC Barcelone pour le buteur gabonais. Si le club Catalan s’offre les deux joueurs, il leur sera tout simplement impossible de faire venir Neymar.

La prolongation de Messi met le doute

Autre dossier complexifiant l’arrivée de la star brésilienne : la prolongation de contrat de Messi. En effet, le transfert de Neymar amputerait une très grosse partie du budget du Barça (au minimum 200M pour le transfert, et 30M de salaire annuel pour Neymar), qui souhaite avant tout offrir un nouveau contrat en or massif à Lionel Messi. A l’heure où le respect du fair-play financier est plus que jamais primordial, le FC Barcelone va devoir surveiller ses dépenses, et le transfert de Neymar compliquerait grandement la tâche du géant Catalan, qui souhaite échapper aux griffes de l’UEFA afin de ne pas se retrouver dans la même situation que Manchester City, privé de compétition européenne pendant 2 ans…